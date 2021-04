Trouwen in open lucht: ook Ieper springt op de kar, romantische sfeer op binnenplein Lakenhallen 

Het is ongetwijfeld de "hype" van de voorbije weken. Steden en gemeenten die trouwen in open lucht mogelijk maken. Ze kiezen de meest romantische plekjes in hun stad uit. Het binnenplein van de Lakenhallen in Ieper, bijvoorbeeld. Schepen Ives Goudeseune (Vooruit) is alvast voorstander: "Zeker in coronatijden. Het aantal aanwezigen dat binnen de viering mag bijwonen, is heel beperkt. Buiten zullen meer mensen toegelaten zijn. Zo kunnen ouders, familie, broers, zussen en vrienden op die manier toch aanwezig zijn.