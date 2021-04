Vlaamse regering reageert geschokt op fragment in "De ideale wereld": "Medewerkster voelt zich vernederd"

Maar dat een medewekster geviseerd wordt, vindt de Vlaamse regering onverantwoord. Vooral omdat er onterecht wordt gezinspeeld op een discriminerend rollenpatroon.

"Deze vrouw die ooit vluchtte voor het geweld in haar geboorteland werkt al ruim vijftien jaar voor de Vlaamse overheid. Zij was medewerkster van verschillende eerste ministers en ministers-presidenten. Ook vandaag is zij op het kabinet van de Vlaamse minister-president de eerste verantwoordelijke voor alle protocollaire aangelegenheden. In die functie ontvangt en begeleidt zij binnen- en buitenlandse regeringsleiders en zelfs staatshoofden. Dat werk doet zij uitstekend en met grote nauwgezetheid. Iedereen is vol lof over haar", staat in een gezamenlijke reactie van de regering.