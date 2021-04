Voormalig minister De Block tijdens hoorzitting: "Strategische voorraad mondmaskers niet vervangen was fout"

Nu ziet ze in dat dat op dat moment de foute keuze was. "Ik had een nieuwe statische stock moeten aanleggen en parallel het plan voor een rollende stock moeten laten uitwerken. Nu kwam corona er voor dat plan af was. De onzekerheid over de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal heeft in die eerste weken bij zorgverstrekkers, die al onder zware druk stonden, bijkomende stress veroorzaakt. Dat had anders gekund en gemoeten."