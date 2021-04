Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité?

Het Overlegcomité heeft geen nieuwe versoepelingen aangekondigd, maar wel een aantal eerdere beslissingen verduidelijkt. Zo zullen de terrassen van cafés en restaurants vanaf 8 mei open mogen tot 22 uur s' avonds en zullen we met 4 samen aan tafel mogen zitten (tenzij je huishouden groter is). Verder zullen buitenevenementen in mei met 50 kunnen, binnen kunnen enkel testevents doorgaan. Jeugdkampen deze zomer kunnen met maximaal 50 personen en overnachtingen zijn mogelijk. Maandag gaan de niet-medische contactberoepen open, kan winkelen zonder afspraak en mogen we met 10 buiten samenkomen. Heb jij hier vragen over? Stuur ze ons via onderstaand formulier.