Michel Wuyts versus de computer: wie voorspelt het best de winnaar van een koers?

"In het wielrennen heb je heel veel historische gegevens die je kan gebruiken", zegt professor Steven Latré van de UA. Hij leidt het project. "Wie was de winnaar van een koers, wie eindigde tweede? Al die gegevens, zo’n 20 jaar aan wielerdata, hebben we verzameld en in een computer gestoken. En met het juiste computerprogramma, dat we zelf hebben ontwikkeld, kunnen we nu voor elke koers bepaald wie de winnaar zal zijn."