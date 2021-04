Zacht water voor de Tienenaars? Onderzoek naar wateronthardingsproject

De waterbevoorrading in Tienen gebeurt momenteel door drie waterproductiecentra in Overlaar-Tienen, Menebeek-Kumtich en Hélécine. Ter vervanging van deze centra, komt er een nieuw centraal geclusterd waterproductiecentrum (WPC) in Tienen. De waterwinningen op de drie sites in Overlaar, Menebeek en Hélécine blijven behouden. Het ruwe water van deze winningen zal in het nieuwe WPC behandeld en extra onthard worden.