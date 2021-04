BEKIJK: Bom van 500 kilogram wordt vandaag opgeruimd in Rieme, 1.000 inwoners moeten woning even verlaten

In Rieme, een deelgemeente van Evergem in Oost-Vlaanderen, hebben zo'n 1.000 mensen hun woning moeten verlaten, omdat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld wordt. De bom werd enkele dagen geleden al ontdekt, maar er is tot het weekend gewacht om ze te verwijderen zodat scholen en bedrijven niet moesten sluiten. De buurtbewoners hebben begrip voor de situatie.