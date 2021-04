Burgemeester van Brecht: "Brand absoluut nog niet onder controle, bewoners kunnen nog niet naar huis"

De vraag is: hoe is dit kunnen gebeuren? Er breekt wel vaker brand uit na schietoefeningen op militaire domeinen. Op het Groot Schietveld gebeurt dat wel vaker. Vaak gebeurt dat - zoals nu - in droge periodes waarin er een strakke wind staat.

In het verleden bleef de schade altijd beperkt tot een aantal hectare. Maar nu blijkt dat het leger op dit moment niet goed was uitgerust om de brand in de kiem te smoren. De lokale brandweerwagen van het leger blijkt bijvoorbeeld uitgerekend nu niet ter plaatse te zijn: hij is voor herstelling naar de garage.

Als de wagen al ter plaatse zou geweest zijn, beschikte het leger in Brecht niet meer over geschikt personeel om met de wagen te werken.