Imam die homofobe uitspraken deed, is vertrokken uit ons land

Staatssecretaris Sammy Mahdi voor Asiel en Migratie antwoordde vrijdag op een vraag van parlementslid Annick Ponthier (Vlaams Belang).

De Dienst Vreemdelingenzaken kreeg in oktober 2020 een aanvraag om de verblijfs- en arbeidsvergunning van de imam in kwestie, van de Yesil Camii-moskee in het Limburgse Houthalen-Helchteren, te verlengen. Daarop voerde de DVZ een onderzoek uit, waaruit bleek dat de betrokkene de openbare orde of de nationale veiligheid kan schaden, stelde Mahdi eind januari.

Het bevel om het grondgebied te verlaten werd op 27 januari aan het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren overgemaakt. Wie zo'n bevel krijgt, heeft in principe 30 dagen de tijd om er gevolg aan te geven. Gebeurt dat niet, dan wordt de betrokkene gedwongen uitgewezen.

"Intensieve opvolging werkt wel degelijk", beklemtoont Mahdi. " Er moet een aanklampend beleid komen om mensen die het land moeten verlaten toe te leiden naar vertrek. Door de volhardende inzet van onze diensten en een respectvolle samenwerking met de Turkse ambassade is dit gelukt."

Mahdi benadrukt: “Wie geen respect toont voor de LGBTI-rechten heeft geen plaats in onze samenleving. Er zijn rode lijnen die niet overschreden kunnen worden.”