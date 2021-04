Geen leeftijdsgrens voor Johnson & Johnson, AstraZeneca-vaccin voortaan vanaf 41 in plaats van 56 jaar

Verder hebben de ministers ook beslist dat wie al een eerste keer met AstraZeneca is ingeënt, ook een tweede keer AstraZeneca zal krijgen, ongeacht de leeftijd. Er was twijfel of zij voor hun tweede prik niet beter een ander vaccin zouden krijgen. Maar dat zal dus niet zo zijn.

"De onderzoeken in onder meer het Verenigd Koninkrijk hebben uitgewezen dat dat zeer veilig is", aldus Beke. Wie bij de eerste prik geen last had van zeldzame bloedklontering, zal dat bij de tweede prik zeker niet hebben, wijst onderzoek uit.

Het gaat hier dan vooral over mensen in de zorgsector. Zij kregen het AstraZeneca-vaccin al een eerste keer toegediend, in het begin van de vaccinatiecampagne nog voor een leeftijdsgrens werd bepaald. Daar zijn dus ook mensen jonger dan 56 (en nu dus 41) bij.



Minister Beke laat nog weten dat Vlaanderen "op basis van deze beslissingen zijn vaccinatieschema kan uitvoeren". "Dat is wel belangrijk. Vandaag hebben we het 2 miljoenste vaccin in Vlaanderen gezet en op deze manier kunnen we onze strategie aanhouden."