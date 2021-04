Mexicaanse film "Nudo Mixteco" wint MOOOV Filmfestival

De studentenjury van MOOOV bekroonde "Eyimofe (This Is My Desire)" van Arie en Chuko Esiri. Een debuutfilm over migratie zonder migranten. "In Eyimofe worden we op een overtuigende manier meegenomen naar de buitenwijken van Lagos in Nigeria. De filmmakers vertellen twee verhalen, die van Mofe en Rosa, twee individuen die willen emigreren en op zoek zijn naar een beter leven. Het thema van het verhaal bevat een universele lading en is voor iedereen makkelijk herkenbaar, maar de broers Esiri zijn er in geslaagd om dat verhaal op een heel eigen manier weer te geven binnen de context van hun thuisland", volgens de studentenjury die de University of Antwerp Award uitreikte.