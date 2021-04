Nog weinig hoop voor Indonesische duikboot die woensdag verdween: "Zuurstof is opgebruikt", zoekactie gaat verder

De autoriteiten vermoeden dat de in Duitsland gebouwde KRI Nanggala-402 zich tussen de 600 en 700 meter onder water bevindt. De 44 jaar oude onderzeeër is echter gebouwd om maar tot 500 meter diepte te duiken.

Een zoekteam heeft vanuit een helikopter een olievlek waargenomen op de plek waar de onderzeeër voor het laatst is gelokaliseerd. Of die verband houdt met een ongeval, is nog niet duidelijk. Er is een grote reddingsactie op gang gekomen. Indonesië krijgt hulp van ondermeer Australië en de Verenigde Staten. Er wordt niet alleen gezocht met schepen, maar ook vliegtuigen zijn ingezet om een spoor van de duikboot terug te vinden.