In de sloppenwijken van Nairobi is het leven hard: er is geen stromend water en er zijn nauwelijks toiletten. Rien Bauwens, Engel Doyen en Wolf Doyen zoeken hoe het leven daar is voor kinderen. En er is ook een lichtpuntje: 'Austin Grounds', een voetbalveld. De organisatie Fútbol Más wil kinderen van de straat houden en met hen aan een betere toekomst bouwen.