VS geeft groen licht voor hervatting vaccinatie met Johnson & Johnson

"Het gebruik van het COVID-19-vaccin moet in de Verenigde Staten worden hervat", zeggen het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en het Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenagentschap (FDA) in een gezamenlijke verklaring. Ze zijn van oordeel dat de voordelen van het vaccin zwaarder doorwegen dan de risico's.

De gezondheidsautoriteiten hadden een pauze aangekondigd in het gebruik van het door het Amerikaanse farmaceutisch bedrijf ontwikkelde vaccin om verschillende gevallen te onderzoeken van vrouwen die na de injectie last kregen van ernstige bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

Volgens de gegevens die vrijdag zijn gepresenteerd, hebben vijftien van de bijna vier miljoen gevaccineerde vrouwen ernstige bloedstolsels gekregen en zijn er drie overleden. De meerderheid (13 van de 15) was jonger dan 50 jaar, de andere twee waren tussen 50 en 64 jaar oud. Er zijn geen gevallen bekend bij gevaccineerde mannen.

Sommige experts wezen vrijdag op de voordelen van het vaccin. Er is maar één dosis nodig en het kan in de koelkast bewaard worden, waardoor kwetsbare groepen gemakkelijker bereikt kunnen worden. Daartegenover staat het zeer zeldzame risico op trombose, dat wel verwoestende neurologische gevolgen kan hebben, zelfs als het niet fataal is.

Hoewel het verband met het vaccin niet is bewezen, beschouwen wetenschappers het vaccin als de "vermoedelijke oorzaak" van dit fenomeen, dat ook bij het AstraZeneca-vaccin is vastgesteld.



Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zei vrijdag dat een nieuwe studie heeft aangetoond dat de voordelen van het vaccin van AstraZeneca toenemen met de leeftijd en blijven opwegen tegen de risico's, zoals bloedstolsels.

Ook in Europa was het gebruik van Johnson & Johnson gepauzeerd wegens mogelijke bijwerkingen. Maar ook het EMA heeft positief advies over dat vaccin gegeven. Of en bij wie België het vaccin zal inzetten, moet vandaag duidelijk worden. Daarover zitten de ministers van Gezondheid van ons land samen.