VS-president Joe Biden noemt moorden op Armeniërs voor het eerst "genocide"

"Het Amerikaanse volk eert alle Armeniërs die omkwamen in de genocide die vandaag 106 jaar geleden begon", zegt president Biden in een verklaring die het Witte Huis heeft gepubliceerd. "Gedurende decennia hebben Armeense immigranten de Verenigde Staten op allerlei manieren verrijkt, maar ze zijn nooit hun tragische geschiedenis vergeten. We eren hun verhaal, we zien hun lijden en we bevestigen de geschiedenis. We doen dit niet om iemand de schuld te geven, maar om ervoor te zorgen dat wat toen is gebeurd niet meer opnieuw gebeurt."