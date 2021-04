Wereld Meningitis Organisatie roept op vaccinatie tegen meningokokken niet uit te stellen

Een meningokokkeninfectie is een ernstige bacteriële ziekte die hersenvliesontsteking (meningitis) of bloedvergifitigig (sepsis) kan veroorzaken. De ziekte kan mogelijk zware gevolgen met zich meebrengen. Zo overleeft een op de tien mensen de ziekte niet en ontwikkelt een op de vijf patiënten levenslange complicaties zoals gehoorverlies, littekens op de huid of zelfs amputaties. De aandoening treft vooral zuigelingen en kinderen jonger dan vijf jaar.

In 2020 noteerde gezondheidsinstituut Sciensano beduidend minder gevallen van meningokokkeninfecties, wat bewijst dat de coronamaatregelen een duidelijk effect hadden op de ziekte. Tegelijkertijd vrezen pediaters en de Wereld Meningitis Organisatie dat veel kinderen hun vaccinatie hebben gemist en er na de coronacrisis dus een toename van het aantal infecties zal zijn. Daarom roepen ze op om de vaccinatiekalender te respecteren en de vaccinaties niet uit te stellen.

Bovendien blijkt dat liefst drie op de vier Belgische ouders niet weten dat een hersenvliesontsteking binnen de 24 uur fataal kan zijn. Daarom lanceert GSK met "Samen Tegen Meningitis" een nieuwe bewustwordingscampagne. Niet alleen zijn niet alle symptomen even goed gekend, maar vier op de tien ouders geven ook aan niet onmiddellijk medische hulp te zoeken wanneer ze optreden.

De Wereldgezondheidsorganisatie wil tegen 2030 meningitis verslaan. Vaccintie kan hier meer dan zijn steentje toe bijdragen. Een veelverkomende misperceptie is echter dat een vaccinatie het kind beschermt tegen alle types van meningokokkeninfecties. Jonge kinderen in België worden namelijk sytematisch ingeënt tegen een type (type C), terwijl er verschillende types van de infectie voorkomen. Pediaters zijn dan ook vragende partij voor een bewustmakingscampagne.