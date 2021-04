Minister Wouter Beke ziet het nieuwe normaal dichterbij komen: "Pinksteren wordt kantelmoment"

Beke ziet in Pinksteren - 23 mei - al een vroeger, belangrijk kantelpunt. Dat zei hij in De Standaard en ook tijdens "De Ochtend" op Radio 1. Op dat ogenblik zijn namelijk alle 65-plussers én mensen met een onderliggende aandoening gevaccineerd. Het gaat om 2,6 à 2,7 miljoen Vlamingen, en dat is ongeveer de helft van de bevolking ouder dan 18.



Volgens Beke leert het voorbeeld van het buitenland hoe belangrijk dat kantelpunt is. "In het Verenigd Koninkrijk en Isräel zie je een noemenswaardig effect op het aantal ziekenhuisopnames eens je over die drempel van de helft bent."

Beke denkt tegen dan in het nieuwe normaal te komen. "Al moet je daar dan nog twee weken bijtellen, om het vaccin zijn effect te laten hebben." Maar volgens Beke wordt op dat moment veel meer mogelijk voor horeca en ontmoetingen tussen mensen (uiteraard steeds op voorwaarde dat het aantal ziekenhuisopnames inderdaad daalt.)