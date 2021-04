Alber Elbaz (59) overleden, mode-ontwerper bij Lanvin die veel sterren kleedde

Op de rode loper waren veel filmsterren gekleed in zijn creaties. Meryl Streep bijvoorbeeld toen ze in 2012 in een vloeiende goudlamé jurk haar Oscar voor “The iron lady” in ontvangst nam. Streep vond zijn Lanvin-jurken de enige waarin ze zich "zichzelf voelde". Ook Natalie Portman, Cate Blanchett of Sienna Miller waren fan van de japonnen van Alber Elbaz. Net als zangeres Beyoncé.