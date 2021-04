Antwerpse politie neemt quad en twee driewielers in beslag nadat bestuurders andere weggebruikers in gevaar hadden gebracht

De politie merkte de drie op in de buurt van de Abdijstraat, een drukke winkelstraat. Ze slalomden door het verkeer om files te ontwijken en reden daarbij ook tegen de richting in. Toen ze de Abdijstraat insloegen, reden ze ook over fiets- en voetpaden, waardoor bezoekers van de winkelstraat verschillende keren in gevaar gebracht werden, volgens de politie. De quadbestuurder reed ook even op twee wielen, toen hij er aan hoge snelheid vandoor ging.

Via de veiligheidscamera's werd het trio in beeld gehouden. Aan de Emiel Vloorstraat, vlakbij het terrein van een takeldienst, konden ze tegengehouden worden. De politie besloot meteen om de drie voertuigen in beslag te nemen en bij de takelfirma achter te laten.