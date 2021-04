Bloesems lokken heel wat toeristen naar Haspengouw: "Het is gewoon prachtig"

De late kersen- en de perenbloesem staan dit weekend in volle bloei. En daarom komen heel wat toeristen en wandelaars naar de Limburgse fruitstreek om te genieten van de natuur. Joke Lowist uit Bilzen is een echte fan. "Het is al de derde keer dit seizoen dat ik hier kom wandelen, en nu is het echt het topmoment." Alex Jans uit Hoeselt vindt het prachtig. "Eigenlijk kan je niet vertellen hoe mooi het is, je moet het zelf zien." Britt Dewitte uit Lille maakt het graag het ritje vanuit Antwerpen. "Ik vind het supermooi nu ze in bloei staan, ik geniet van het uitzicht en de geur, en er hangt een zomerse sfeer."