BEKIJK - Eerste luchtbeelden laten verwoesting zien na brand in Brecht, leger belooft om schade te helpen herstellen 

Intussen is ook een gerechtelijk onderzoek opgestart naar de oorzaak van de brand. Marc Thys hoopt dat dat onderzoek meer duidelijkheid zal brengen over de exacte oorzaak, want "het type schietoefening dat gepland was, heeft op zich geen brandgevaar", zegt Thys. "Dat zijn totaal inerte munities waarmee geschoten wordt. In principe kunnen die geen brand veroorzaken."



De brand zelf is nu helemaal geblust. Afgelopen nacht bleven nog zo'n 50 brandweerlieden actief op het terrein, nu wordt die capacitieit verminderd, liet de burgemeester van buurgemeente Wuustwezel weten. De brandweer blijft wel nog standby om eventuele rookontwikkeling snel aan te pakken.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal":