Dader steekpartij in Rambouillet was geradicaliseerd en had mentale problemen

Maar de Tunesiër zou ook met mentale problemen hebben gekampt. Zijn vader zegt aan dat hij begin dit jaar "gedragsproblemen" bij zijn zoon had opgemerkt. Op 19 februari had Jamel Gorchene in het ziekenhuis van Rambouillet ook een psychiatrisch consult aangevraagd en vervolgens een nieuwe afspraak gemaakt op 23 februari, aldus Ricard. "Het lijkt erop dat zijn toestand geen ziekenhuisopname of behandeling vereiste", aldus de procureur.



In het onderzoek naar de dodelijke aanval is intussen een vijfde persoon is opgepakt. Het gaat om een neef van de dader. Eerder werden al zijn vader, een andere neef en twee mensen die hem aan onderdak hadden geholpen, ingerekend.

Bij de aanval doodde de Tunesiër een 49-jarige agente - een moeder van twee kinderen - in het veiligheidssas van het politiekantoor, door haar twee keer te steken, in de buik en de hals. De dader werd ter plekke door agenten doodgeschoten.