Legendarische Duitse operazangeres Christa Ludwig (93) zwijgt voor altijd

Christa Ludwig was Duitse van geboorte, maar was bijna 40 jaar verbonden aan de Wiener Staatsoper in Oostenrijk. Ze is ook in Oostenrijk overleden op haar 93e. Ludwig zong op de belangrijkste operascènes van de wereld, van de Scala in Milaan tot de Metropolitan Opera in New York, en op de grote operafestivals van Bayreuth of Salzburg.