Duizenden Fransen betogen tegen beslissing om man die joodse vrouw vermoordde niet te vervolgen

Het Franse Hof van Cassatie heeft bevestigd dat het ging om een moord met een antisemitisch motief en de dader heeft ook bekend. Toch oordeelt datzelfde Hof dat hij niet vervolgd wordt omdat hij door langdurig druggebruik ontoerekeningsvatbaar is. De man verblijft in een psychiatrische instelling.

Vandaag is het vier jaar geleden dat Sarah Halimi is vermoord. Verschillende organisaties hadden opgeroepen om haar vandaag te herdenken door te protesteren tegen de beslissing van het gerecht. Op de grootste betoging, in Parijs, waren er meer dan 20.000 deelnemers. Ook voor de Franse ambassade in Israël is vandaag betoogd.

Minister van Justitie Éric Dupond-Moretti heeft het over een "gat in de wetgeving" en heeft al een wetsvoorstel aangekondigd dat moet vermijden dat daders ontoerekeningsvatbaar worden verklaard op basis van langdurig druggebruik.