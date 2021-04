Engelse voetbalclubs boycotten volgend weekend sociale media

Clubs in de Premier League, English Football League, Women's Super League en Women's Championship zullen hun Facebook-, Twitter- en Instagram-accounts uitschakelen om zo te benadrukken dat de platforms meer moeten doen tegen de online misdragingen. De voorbije maanden werden veel spelers - onder anderen Anthony Martial en Marcus Rashford - racistisch bejegend.

"We zullen niet stoppen met de aandacht trekken van socialmediabedrijven en willen aanzienlijke verbeteringen zien in hun beleid en processen om online misdragingen, zoals racisme, via hun platforms aan te pakken", staat er in een gezamenlijke verklaring.

In februari verzochten Engelse voetbalbazen de sociale media al via een open brief actie te ondernemen na een golf van racistische incidenten op sociale media. De brief werd ondertekend door onder anderen de CEO van zowel de Engelse voetbalbond als van de Premier League. "We hebben in de loop der jaren veel ontmoetingen gehad met uw leidinggevenden, maar de realiteit is dat uw platforms nog steeds een toevluchtsoord zijn voor misbruik. Door uw passiviteit hebben de anonieme daders het idee gekregen dat ze onaantastbaar zijn", stond er in de brief.

De boycot duurt van vrijdagmiddag 30 april 15u00 uur (Engelse tijd) tot maandagavond 3 mei 23u59 uur.