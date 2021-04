Indonesische president bevestigt: vermiste duikboot gezonken, "diep medeleven met families van bemanning"

Met een sonar is ook een voorwerp waargenomen op een diepte van 850 meter, dat de vorm lijkt te hebben van een duikboot, maakte het leger bekend.



De Indonesische president Joko Widodo heeft dat nog eens bevestigd in een gesprek met journalisten. De president uitte zijn medeleven met de families van de 53 opvarenden. "Alle Indonesiërs tezamen, uiten we onze diepe spijt over deze tragedie, met name tegenover de families van de bemanning van de duikboot."

Eerder deze week had de Indonesische marine al bekendgemaakt dat de bemanning maximaal 72 uur aan zuurstof aan boord had. Die termijn liep af om 2 uur zaterdagochtend (vrijdagavond 8 uur onze tijd). De zoektocht naar de onderzeeër wordt niettemin voortgezet.

De Nanggala is meer dan 40 jaar oud en van Duitse makelij. Het ongeval doet de roep om modernisering van de Indonesische vloot toenemen. Het Indonesische leger heeft op dat vlak al stappen gezet, maar beschikt ook nog steeds over oud materieel. De voorbije jaren vonden verschillende dodelijke incidenten plaats.

Bekijk hier het verslag uit "Het Journaal" (24/4/2020):