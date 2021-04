Grote witte haai Nukumi mogelijk onderweg naar Europa: gaat ze echt tot bij ons geraken? En moeten we bang zijn?

Moeten we dan bang zijn dat bij ons binnenkort witte haaien opduiken, als Nukumi haar jongen baart? Niet meteen, stelt Frederik Mollen gerust. Want ook in Europa zit een belangrijke populatie van witte haaien en die leveren geen gevaar op, namelijk in de Middellandse Zee.

“De Middellandse Zee is echt een kraamkamer van witte haaien.” Maar die witte haaien blijven daar braaf rondzwemmen. “Dus als je eens in het water springt op Corsica of Malta, heb je ook een kans om een witte haai tegen te komen.” Maar schrik moeten we daarvoor ook niet hebben, besluit Mollen. “Want de laatste decennia zijn er geen dodelijke ongevallen geweest met haaien in de Middellandse Zee. Witte haaien zijn weinig of niet gevaarlijk.”