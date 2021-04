Opnieuw coronafeestjes in Limburg: 24 boetes uitgedeeld

In de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo werden er 17 overtredingen vastgesteld. Zo werden in Ham 9 Nederlandse vrienden aangetroffen die verbleven in een Airbnb. Zij moesten elk een boete betalen van 250 euro. De eigenaar van de vakantiewoning bleek er ook van op de hoogte te zijn dat een groep vrienden er kwam logeren, en daarom kreeg ook hij een boete.