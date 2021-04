Regisseur Chloé Zhao schrijft Oscargeschiedenis met "Nomadland", Belgisch-Amerikaanse film "Sound of metal" wint 2 Oscars

Acteurs Johan Heldenberg (die meespeelt in de Bosnische film "Quo vadis, Aïda") en Koen De Bouw (die meespeelt in de Tunesische film "The man who sold his skin") grepen naast de Oscar voor beste internationale film. Die award ging zoals verwacht naar "Drunk" ("Another round") van de Deense regisseur Thomas Vinterberg.

In een emotionele speech droeg Vinterberg de Oscar op aan zijn dochter. Zij overleed in een auto-ongeval, terwijl hij de film aan het maken was. "Deze film is een monument voor haar. Ida, dit is een mirakel en jij maakt er deel vanuit. Deze is voor jou", zei hij.

Bekijk hier een fragment van de speech van Thomas Vinterberg: