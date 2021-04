BELUISTER - Vanavond gaat één theater open: het dagboek van de man achter de stunt, Michael De Cock

Hij had het op 8 april aangekondigd: de Koninklijke Vlaamse Schouwburg zou op maandag 26 april, vandaag dus, vijftig mensen ontvangen voor de voorstelling Jonathan, corona of niet. Artistiek leider van KVS Michael De Cock en zijn ploeg hebben sindsdien koortsachtig vergaderd met de overheid. Uiteindelijk mag de KVS de deuren openen, als testevent voor latere versoepelingen. Voor VRT NWS hielden Michael De Cock en zijn ploeg een audiodagboek bij van een zenuwslopende week, in aanloop naar de voorstelling vanavond.