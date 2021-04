Vernieuwd belevingspad Wandelen met Wielen geopend

15 jaar geleden richtte de gemeente Pelt samen met de toenmalige MS-kliniek een rolstoelvriendelijk wandelpad in. Onlangs werd het volledige pad opgefrist door de gemeente in samenwerking met Natuur en Bos. Vandaag werd het heropend. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) vindt het belangrijk dat ook rolstoelgebruikers de natuur in kunnen trekken en er leuke tijden kunnen beleven. "We hebben daarom een petanquebaan aangepast voor mensen met een handicap, er zijn spelletjes en er is een speciale picknicktafel waar mensen met een rolstoel ook aan tafel kunnen gaan." Want de natuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. "Zodat zij ook de natuur in kunnen, want dat is belangrijk voor ons mentaal welzijn." Er is ook een pluktuin en een fototentoonstelling bijgekomen.

