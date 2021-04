Vlaanderen krijgt masteropleiding Musical

"Na corona wil een massa mensen terug naar de musicals", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Nu zal er ook in Vlaanderen een gespecialiseerde opleiding zijn om musicalprofessionals klaar te stomen."

Vlaanderen heeft een sterke musicaltraditie opgebouwd, maar op dit ogenblik hebben we alleen een musicalopleiding op bachelorniveau. Afgestudeerden van die bacheloropleiding kunnen voor een masteropleiding alleen terecht in het buitenland.

De musicalsector stelt ondertussen steeds hogere eisen en in het buitenland is een musicalopleiding van 5 jaar steeds meer ingeburgerd. Zonder masterdiploma stuiten afgestudeerde studenten bovendien op allerhande beperkingen: zo kunnen ze binnen kunstopleidingen geen algemene vakken doceren.

De Vlaamse regering geeft nu groen licht voor een master Musical aan de Erasmushogeschool in Brussel. Het is diezelfde Erasmushogeschool die vandaag al de enige professionele bachelor Musical aanbiedt. Vanaf volgend academiejaar (2021-2022) kunnen studenten er een schakeljaar volgen dat voorbereidt op de nieuwe academische masteropleiding, die aangeboden wordt vanaf academiejaar 2022-2023 binnen het studiegebied "Muziek en Podiumkunsten". Die masteropleiding duurt 1 academiejaar en afgestudeerden mogen zich "master of arts" noemen.