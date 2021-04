Wie heeft luxueuze herinrichting appartement van Britse premier Boris Johnson betaald? Oppositie eist onderzoek

Boris Johnson leeft met zijn partner Carrie Symonds en hun kind in de flat van Downing Street 10, in Londen. Officieel toch, want eigenlijk wonen ze in de flat boven Downing Street 11. Die zou namelijk groter zijn dan die boven de ambtswoning in nummer 10. Ook zijn voorganger zou dat al hebben gedaan.

Het is dus het appartement van nummer 11 dat vorig jaar luxueus is gerenoveerd. Hoeveel dat precies heeft gekost is niet duidelijk. In elk geval veel meer dan de jaarlijkse toelage van 30.000 pond.

Wie heeft voor die extraatjes betaald? Boris Johnson zelf? Of was het een schenking van een of meerdere donateurs van de Tory Party, de conservatieve partij van de premier? Dat is namelijk wat wordt gesuggereerd. Het zou ook illegaal kunnen zijn, zeker als Boris Johnson er niet tijdig aangifte van heeft gedaan.