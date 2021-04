Van zalmroze tot donkerbruin, positieve reacties op diversiteit in potlodendoos: "Niemand heeft dezelfde huidskleur"

Felice herinnert zich als jonge vrouw van kleur hoe ze van kleins af aan aangeleerd kreeg dat “roze” gelijk stond aan “huidskleur”. “Onbewust zegt dat tegen jou dat je niet belangrijk bent. Als ik een bruin potlood nam voor mezelf was de juf boos, want dat was geen "huidskleur". Een aapje mocht wel in het bruin. Op de speelplaats noemden ze me dan een aapje, of kaka, of choco. Niet leuk, absoluut niet leuk!” Felice is blij met de diversiteit in tekenmateriaal.