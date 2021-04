Zeldzame griel lokt tientallen vogelspotters naar Viersels Gebroekt

Als je een zeldzame vogel wil zien, dan tellen ook alle minuten, gaat Luc voort: "Het is niet gezegd dat die hier morgen nog gaat zitten. Het is dus een moment waarvan je moet genieten. Onlangs is er ook een gezien in het Turnhouts Vennengebied, maar die was na enkele uren weer weg. Het is inderdaad niet uitgesloten dat het dezelfde is. Het is echt een uitzonderlijke gast hier in ons land. Geen idee hoe die hier geraakt is en waar hij naartoe gaat."