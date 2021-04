Hoe zal de nieuwe Brusselse Ring eruitzien? Dit zijn de mogelijke scenario’s

De discussie over een aangepaste Ring is al bezig sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen al werd nagedacht over het scheiden van doorgaand en lokaal verkeer via twee aparte rijbanen. In de afgelopen 20 jaar hebben regeringen hun tanden op dit dossier al stuk gebeten. Er is ook nog steeds een meningsverschil tussen Vlaanderen en het Brussels Gewest. Brussel wil een bredere Ring eigenlijk niet. Het idee is: méér auto’s op de Ring betekent ook méér auto’s in Brussel. Terwijl de hoofdstad net minder auto’s wil en vooral méér fiets en openbaar vervoer.

De ruzie tussen Brussel en Vlaanderen is één van de belangrijkste redenen waarom het dossier van de Ring rond Brussel ellendig traag vooruitgaat. Zolang er geen politiek akkoord is over het volledige voorstel, wordt er niets gebouwd. Tussen Zellik en Jette (en aan de westkant van het viaduct van Vilvoorde) ligt de Ring bovendien op een klein stukje Brussels grondgebied. Zonder bouwvergunning van Brussel is op die plekken niets mogelijk.