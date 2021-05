12 dagen militaire oefeningen in Oost- en West-Vlaanderen: “Soms met geënsceneerde incidenten”

Het gaat om een jaarlijkse oefening van de gemotoriseerde brigade van het Belgisch leger. In 2019 werd een oefenreeks opgestart, in samenwerking met het Franse leger, in de provincies Luxemburg, Namen en Henegouwen. “Het is de bedoeling dat de oefeningen, doorheen de jaren, eens in alle provincies plaats kunnen vinden. Dit jaar zijn Oost- en West-Vlaanderen aan de beurt.”

De militaire patrouilles zijn ook een kans om de bevolking te tonen wat ze doen, vertelt de luitenant-kolonel. “Zo zien mensen ook eens hoe we te werk gaan en waarvoor we staan. Op die manier kunnen we jonge mensen misschien ook warm maken voor een job bij defensie.”