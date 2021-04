30 maanden cel voor wietkweker uit Gent die tegen de lamp liep bij stroomonderbreking

De Nederlander woont in een pand vlak bij de Vlasmarkt in Gent. Toen Fluvius op dinsdag 19 januari een stroomonderbreking in de straat kwam onderzoeken, weigerde de man zijn medewerking te verlenen. De medewerkers gingen van deur tot deur om de oorzaak te vinden, maar waren niet welkom in de woning van de man. Ze merkten de wietgeur op en brachten de politie op de hoogte van het incident.

De volgende dag kreeg de kweker onverwacht bezoek over de vloer. Politie-inspecteurs troffen in zijn woning een professionele cannabisplantage aan. De man werd aangehouden en verbleef de voorbije maanden achter tralies, in afwachting van zijn proces.