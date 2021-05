300 van de 1300 bushaltes verdwijnen in regio Mechelen, PVDA: "Vooral oudere mensen zullen de dupe zijn"

“Het klopt dat er een aantal haltes geschrapt worden in Mechelen”, zegt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke (VoorMechelen). “Er zal vooral worden gefocust op de grote assen. Daardoor zal het busverkeer vlotter kunnen doorstromen en stipter rijden. Voor de kleinere wijken wordt er vooral gekeken naar vervoer op maat zoals de belbus of de minder mobielen centrale. We denken samen met andere gemeenten na over nog andere alternatieven. De bus is maar een onderdeel van het volledige basisbereikbaarheidsplan. Er komen in Mechelen bijvoorbeeld acht hopping-punten waar je van ene vervoersmodus vlot kan overstappen naar een andere. Op zo’n punt staan er deelauto’s, steps, is er een bushalte waar verschillende lijnen stoppen, je kan er je fiets achterlaten, en ga zo maar door.”