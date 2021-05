6000 tijdelijk werklozen krijgen gratis loopbaanbegeleiding in Antwerpen: "Verwachten grote schok op arbeidsmarkt"

Sinds de start van de coronacrisis is het aantal werklozen in Antwerpen voor het eerst in jaren opnieuw gestegen. “We weten nog steeds niet hoeveel mensen er uiteindelijk hun job zullen verliezen door deze coronacrisis", zegt schepen voor werk en economie Claude Marinower (Open Vld). "We verwachten nog een grote schok op de arbeidsmarkt, waar we ons nu al op voorbereiden. Met deze maatregelen willen we als stad zowel tijdelijk werklozen als kwetsbare werkzoekenden op een duurzame manier aan het werk helpen. We trekken hier in totaal 900.000 euro voor uit, en verwachten tot 6000 inwoners gratis loopbaanbegeleiding te kunnen aanbieden.”