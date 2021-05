Actieplan “overlast Diegem” heeft resultaat: 41 misdrijven vastgesteld

In het kader van het actieplan werd ook actief opgeroepen aan de leden van het Buurtinformatienetwerk (BIN) van Diegem om verdachte handelingen te melden aan de politie. Daardoor kan de politie snel en gepast reageren op verdachte situaties. Toch stelt de politiezone vast dat er nog steeds een zekere mate van terughoudendheid bestaat voor het melden van verdachte handelingen bij de politie.

Of het actieplan ook een blijvende impact heeft gehad op de overlast zal pas binnen enkele weken duidelijk worden, maar het staat wel vast dat de verhoogde aanwezigheid in het straatbeeld in goede aarde is gevallen bij de inwoners. De politiezone VIMA wil dan ook onderstrepen dat de aanwezigheid van politiepatrouilles in Diegem niet volledig weg zal vallen.