Al twee weken geen enkele opname meer van covidpatiënt uit woonzorgcentrum in UZ Brussel

Vanuit het universitair ziekenhuis van Brussel in Jette komt er bemoedigend nieuws want sinds 9 april hebben ze daar geen enkele coronapatiënt meer moeten opnemen uit een woonzorgcentrum. “We hebben inderdaad al een tijdje minder ziekenhuisopnames met covid van de echt oudere, kwetsbare bevolking die in regel uit een woonzorgcentra komt”, aldus Marc Noppen, directeur van het UZ in Brussel. “We hebben alle cijfers nog eens bekeken en sinds twee weken hebben we geen enkele opname meer van iemand uit een woonzorgcentrum. Nul opnames op 14 dagen, dat lijkt me statistisch significant. Ook andere ziekenhuizen melden dat, ook in het buitenland.”