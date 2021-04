Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) over Let's Go Urban: "Rol slachtoffer en inbreker niet omwisselen"

Wel moeten er volgens De Wever lessen worden getrokken uit wat is gebeurd. "Bouwheerschap door derden is vaak goedkoper, sneller en efficiënter en er is juridisch niets mis mee, maar het laat ruimte voor misbruik van vertrouwen", stelt hij. "We gaan dat in de toekomst goed moeten dichtspijkeren."

Dat Let's Go Urban zo vlot zo veel subsidies verkreeg, valt volgens De Wever te verklaren door het succes van het project en de aanwezigheid van topmensen uit het bedrijfsleven en politieke leven. "Het project was schitterend en werd door iedereen gewaardeerd", zegt hij. "Er was ook een heel geloofwaardige governance. We hadden vertrouwen in een groep mensen, niet in één persoon."