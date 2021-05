Auto’s niet meer welkom in drukke straat in Sint-Niklaas door nieuwe fietsbrug: “Geen enkel alternatief is betaalbaar”

De stad krijgt kritiek op de beslissing om de straat voor autoverkeer te knippen, maar het is de beste oplossing volgens Hanssens. “De Nieuwe Molenstraat is een weg die toch wel wat verkeer trekt. We hebben gezocht naar verschillende alternatieven om die knip te vermijden, maar geen enkel alternatief was haalbaar of betaalbaar.”

Aan de spoorwegbrug zijn afgelopen weekend al boombakken en paaltjes geplaatst, zodat er vanaf vandaag enkel voetgangers en fietsers door kunnen. De fietsbrug zal lopen van het station van Sint-Niklaas tot over het kruispunt Vijfstraten-Singel, en is een onderdeel van de fietssnelweg F4, van Gent naar Antwerpen. De brug kost in totaal 3 miljoen euro.