Precies 15 jaar geleden werd de Vlaamse Gebarentaal officieel erkend in het Vlaams Parlement. Naar aanleiding van die verjaardag had Xavier Taveirne in "Journaal Laat" een bijzonder gesprek met Jaron Garitte, het afgelopen jaar misschien wel het bekendste gezicht van de Vlaamse Gebarentaal.