Als kind turnde Bo Hollebosch bij Sportiva Sint-Gillis-Waas waar Stijn Maes trainer is. Eerst deed ze toestelturnen, maar in de club viel haar talent voor acrogym snel op. Bovendoen is Bo licht en dat is ideaal als bovenpartner in acrogym. "Na jaren zagen, heeft ze de stap naar acrogym gemaakt," lacht Maes. "Ik heb haar getraind, maar na enkele maanden hadden ze haar al opgemerkt en is ze naar de topsportschool gegaan om acrogym met haar studies te combineren."

Dat was nochtans geen makkelijke keuze, maar als trainer was hij meteen eerlijk met haar. "Ik heb gezegd dat ze de stap moest zetten als ze op EK's of WK's wil staan. Als club kun je daar niet tegenop, qua aantal uren trainen.".