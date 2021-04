Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe veroordeeld tot extra jaar celstraf in Iran

Zaghari-Ratcliffe zat -ondanks het internationale protest- haar straf van vijf jaar uit. De eerste vier jaar verbleef ze in de gevangenis, maar tijdens het laatste jaar verbleef ze bij haar ouders in Teheran met een enkelband weliswaar. Die enkelband werd vorige maand doorgeknipt. Toch werd ze een week later opnieuw gearresteerd. Ditmaal veroordeelde het gerecht Zaghari-Ratcliffe voor "verspreiding van propaganda tegen de Islamitische Republiek van Iran", vertelt haar advocaat Hojjat Kermani. Haar deelname in 2009 aan een protest bij de Iraanse ambassade in Londen zou hiervoor de directe aanleiding zijn.