Britse premier Boris Johnson ligt onder vuur wegens mogelijke uitspraak over "duizenden coronadoden"

Boris Johnson vond duizenden coronadoden geen probleem, zolang hij maar geen derde lockdown hoefde af te kondigen. Dat staat vandaag te lezen in de krant Daily Mail. De uitspraak zou dateren van oktober vorig jaar, toen er een tweede lockdown was afgekondigd omdat het coronavirus wild om zich heen greep in het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk kwam er maanden later, in januari, toch nog een nieuwe lockdown, de derde.