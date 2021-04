Cafés spoelen massaal de leidingen voor heropstart: "Veel werk om voor frisse én lekkere pintjes te zorgen" 

Ook de bierleidingen zijn aan een grondige reinigingsbeurt toe. Daar kijkt Brouwerij Roman uit Oudenaarde nauwgezet op toe. Normaal reinigt Roman de leidingen om de zes tot acht weken. "Nu is dat al een half jaar niet meer gebeurd en dus is er veel werk", zegt Lode Roman. "We hebben al onze klanten gevraagd om de leidingen regelmatig te spoelen met leidingwater, zodat er geen infecties kunnen ontstaan. Wij gaan nu voor alle zekerheid nog eens langs bij onze 250 klanten om de leidingen extra te spoelen met een desinfecterend product."

Ronny Kesteleyn van café 'Den Obus' in Volkegem is één van de 250 cafés onder de hoede van brouwerij Roman.

