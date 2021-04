De duiven in de witte kooi van Roger Raveel zijn weg: "Te veel werk en mensen waren bezorgd"

Overleden kunstenaar Roger Raveel uit Machelen-aan-de-Leie was een speciale man die in zijn kunstwerken soms extra driedimensionele elementen toevoegde. En soms leefden die ook. In het schilderij "Neerhof met levende duif", dat hij maakte in 1962-1963 in het kader van een groepstentoonstelling, zat een echte levende duif in een witte kooi. In de jaren '60 reageerden toeschouwers al bezorgd dat de kleine kooi dat op het schilderij was bevestigd, geen goede omgeving was voor zo'n vogel, maar nu nog steeds komen er dergelijke reacties.